publié le 28/05/2018 à 17:21

Serge Dassault, ancien sénateur Les Républicains et industriel français, également patron de presse, est décédé à l'âge de 93 ans ce lundi 28 mai à Paris. Celui-ci a été victime d'une "défaillance cardiaque" au cours de l'après-midi, tandis qu'il se trouvait dans son bureau du Rond-Point des Champs-Élysées Marcel-Dassault, selon des informations communiquées par sa famille.



À 19 ans, en 1944, Serge Bloch est arrêté par la gestapo avec sa famille. Son père, Marcel Bloch, est déporté à Buchenwald cinq mois plus tard pour avoir refusé de livrer aux nazis son expertise en aéronautique. En 1946, la famille change de nom et se convertit au catholicisme. Serge Bloch devient Serge Dassault en 1946.

La carrière de Serge Dassault est intrinsèquement liée à celle du groupe Dassault, l'un des fleurons de l'industrie aéronautique française, fondé par son père Marcel Dassault - alors Marcel Bloch - en 1929. Patron du groupe de 1987 à 2014, Serge Dassault était le président d'honneur de Dassault Aviation depuis 2000.

Un nom lié à plusieurs scandales de fraude

Figurant parmi les plus grandes fortunes de France, il avait diversifié ses activités en devenant l'un des magnats français de la presse et en obtenant à 61 ans un siège de conseiller régional d'Île-de-France. Également élu conseiller général de l'Essonne en 1988, il remporte en 1995 les municipales de Corbeil-Essonnes, qu'il avait déjà briguées à deux reprises. Il restera maire de la commune jusque 2009.



Le nom de Serge Dassault a figuré dans plusieurs scandales de corruption. Sa dernière condamnation remonte au mois de février 2017. Celui-ci avait été condamné à 5 ans d'inéligibilité et deux millions d'euros d'amende pour avoir dissimulé au fisc des dizaines de millions d'euros pendant 15 ans, entre 1999 et 2014.



La classe politique a salué l'industriel, en dépit des divergences politiques et des pratiques frauduleuses qui lui ont été imputées dans sa carrière. "La France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie", a réagi Emmanuel Macron. "Au-delà des divergences politiques et des critiques légitimes, Serge Dassault aura démontré, en reprenant l’entreprise de son père, qu’il y a une place pour l’industrie en France, et notamment pour une grande industrie militaire indépendante", a déclaré la présidente du Front national Marine Le Pen sur Twitter.