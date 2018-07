et AFP

publié le 30/08/2016 à 12:26

C'est un camouflet pour une trentaine de mairies françaises, mais aussi pour Manuel Valls. Ce mardi 30 août, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a publié un communiqué dans lequel il estime que les décrets pris par plusieurs villes pour interdire le burkini sur les plages "tendent à alimenter l'intolérance religieuse et la stigmatisation des personnes de confession musulmane en France, en particulier les femmes".



Après qu'une trentaine de villes du littoral hexagonal ait pris la décision de proscrire le burkini des plages, le Premier ministre avait déclaré son soutien aux maires concernés. Dans un second temps, c'est le Conseil d'état qui s'était saisi de la problématique, jugeant inconstitutionnel l'arrêté pris par Villeneuve-Loubet et précisant qu'une telle interdiction devait reposer sur des "risques avérés" pour l'ordre public.

Dans son communiqué, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme affirme que "les codes vestimentaires, tels que les décrets anti-burkini, affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles et sapent leur autonomie en niant leur aptitude à prendre des décisions indépendantes sur leur manière de se vêtir".

L'agence onusienne rappelle aussi que selon les standards internationaux des droits de l'Homme, les limites à la liberté de toute personne de manifester sa religion ou ses convictions, y compris par le choix de tenues vestimentaires, "ne sont autorisées que dans des circonstances très limitées, y compris pour la protection de la sécurité publique, l'ordre public, la santé publique ou la morale".