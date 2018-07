et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/02/2018 à 07:40

Le gouvernement va annoncer lundi 26 février un plan pour développer la méthanisation. Il veut aider les agriculteurs à investir dans des cuves ou ils mettent leurs déchets, le fumier, les restes de récolte. En ajoutant des bactéries et en chauffant, ça permet produire du méthane, et ce gaz peut soit être transformé en électricité, soit partir directement dans le réseau du gaz de ville.



C'est une installation qui coûte très cher au départ, mais qui peut rapporter jusqu'à 15.000 euros par an à un agriculteur. Il faut donc pour commencer une aide de l'État. Sébastien Lecornu, le secrétaire d’État à l'Écologie va annoncer au Salon de l’Agriculture lundi 26 février plusieurs mesures, dont une enveloppe de 100 millions d'euros qui va être débloquée, pour financer des prêts aux agriculteurs.

Les banques sont parfois frileuses pour aider les paysans. La réglementation va être assouplie, par exemple sur la définition des déchets à utiliser ou sur la manière d'épandre sur les champs la matière solide qui reste quand on a produit du gaz.

L'objectif du gouvernement est que 10% de notre consommation de gaz en France en 2030 provienne de la méthanisation, et c'est l'un des moyens de faire baisser la part du nucléaire selon Sébastien Lecornu. 100% du gaz pourrait provenir en France du recyclage de déchets agricoles en 2050 selon une étude récente. Il y a donc un énorme potentiel, mais il faut développer cette filière. Pour l'instant, seulement 500 exploitations sont équipées en France. En Allemagne c'est 20 fois plus.