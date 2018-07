publié le 25/02/2017 à 19:17

S'il a déjà passé une demi-journée dans les allées du Salon de l'Agriculture en tant que candidat, François Hollande s'était montré plus discret en tant que Président. Ce samedi 25 février, le chef de l'État a officiellement inauguré la 54e édition du Salon international. Pas question cependant de s'échapper rapidement malgré un contexte ambiant difficile et la grogne du monde agricole en général.



Au total, François Hollande est resté plus de 9 heures se baladant dans les allées du Salon et s'arrêtant stand après stand. Le président de la République a pleinement pu profiter de ce dernier rendez-vous annuel sans aucune forme d'hostilité alors que les professionnels de l'agriculture ont notamment rendu hommage à Xavier Beulin, président de la FNSEA, décédé brutalement il y a quelques jours. "Aujourd'hui s'ouvre un Salon qui n'est pas comme les autres, marqué par une profonde tristesse et par la gravité des crises que nous traversons", a déclaré le chef de l'État.

En 2012, alors que François Hollande était encore candidat à la fonction suprême, le pensionnaire de l'Élysée avait arpenté pendant 12 heures durant le Salon de l'agriculture. Reste à savoir combien de temps resteront les candidats à l'élection présidentielle dans les prochains jours. Une chose est sûre, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas de la partie.