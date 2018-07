publié le 26/07/2016 à 20:37

Invité du 20 heures de TF1 après l'assassinat d'un prêtre par deux "soldats" de Daesh ce mardi 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), le premier ministre Manuel Valls a repris le message de François Hollande prononcé quelques minutes auparavant dans une allocution télévisée. "C'est toute la France, la République laïque qui est touchée, a lancé Manule Valls. Cette guerre va être longue, difficile, mais on va la gagner en dépassant les divisions". "Plus que jamais nous devons faire bloc face à ceux qui veulent nous diviser, a continué le Premier ministre. On voit bien l'objectif (...) créer une guerre de religions. (...) Nous faisons tout, mais il y a des centaines et des milliers d'individus radicalisés, a prévenu Manuel Valls.



Sur les questions liées à l'enquête, le Premier ministre a préféré laissé la parole au procureur de la République François Molins qui s'exprimera un peu plus tard dans la soirée, à 21 heures. Devant les demandes pressantes d'une partie de l'opinion ou de l'opposition, Manuel Valls a voulu mettre en garde sur une escalade sécuritaire et une inflation législative. "À chaque attentat nous n'allons pas annoncer une nouvelle loi. Ceux qui pensent qu'une loi ou un dispositif permettrait d'éviter un attentat se trompe et ne disent pas la vérité aux Français, a-t-il dit". Néanmoins, le Premier ministre a annoncé toute la "détermination" de l'État face au terrorisme en rappelant que l'état de guerre aura des impacts concrets sur la vie des Français. "Il faut changer les comportements, les manifestations ne pouvant être sécurisée ne seront pas autorisée (...) Mais c'est avec les armes du droit que nous gagnerons contre le terrorisme."