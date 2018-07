publié le 29/07/2016 à 09:40

Face à la barbarie de Daesh qui a coûté la vie au père Jacques Hamel dans l'attentat à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, les représentants des cultes religieux en France insistent sur la tolérance et le vivre-ensemble. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a ainsi appelé ses fidèles à se rendre dimanche 31 juillet à la messe dans une église proche de chez eux pour exprimer leur solidarité vis-à-vis de la communauté catholique. "Les musulmans de France ont été énormément choqués et horrifiés par cet acte barbare. Le CFCM a été saisi par plusieurs responsables de mosquées et fidèles sur la manière dont ils pouvaient traduire et transmettre leur compassion à leurs compatriotes", explique Anouar Kbibech, président de l'institution, au micro de RTL.



Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France, accueille avec bienveillance cette initiative : "Les musulmans seront accueillis parce que nous savons que ce sont des croyants. (...) Nous ne demandons pas aux gens qui entrent dans les églises leur certificat de baptême. Il est de la tradition chrétienne d'accueillir tous ceux qui le veulent. C'est pour nous l'occasion de manifester que nous sommes unis".

"Il y a une libération de la parole islamophobe"

Dans le même temps, le CFCM rappelle que les "amis" catholiques sont les bienvenus dans les mosquées qui sont "ouvertes". "Le prophète de l'islam avait accueilli beaucoup de délégations chrétiennes, avec qui il avait établi un pacte de fraternité pour les préserver dans leur conviction. Ce sont des traditions qu'il faut mettre en avant", ajoute Anouar Kbibech.

À la veille d'une élection présidentielle indécise, les deux responsables sont particulièrement attentifs à ce que les religions ne soient pas instrumentalisées. "Le plus important, c'est que les musulmans condamnent à tous les niveaux ce qui s'est passé, et que l'on continue à développer des liens, du dialogue et une action commune au niveau national", estime Mgr Olivier Ribadeau-Dumas. De son côté, Anouar Kbibech met en garde les personnalités politiques : "Le risque d'amalgame entre islam et terrorisme existe et il est réel. Nous assistons à une libération sans précédent de la parole islamophobe. Il y a des appels au meurtre qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut que chacun prenne ses responsabilités pour ne pas attiser la haine et pour faire bloc commun autour des valeurs qui nous unissent tous".