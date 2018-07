publié le 28/05/2017 à 12:20

Il mène la bataille pour faire des Républicains la première force d'opposition à Emmanuel Macron en vue des législatives. François Baroin, qui plaidait d'abord - avec les principaux ténors LR - pour une cohabitation totale, a depuis apaisé son discours, estimant que la droite ne bloquera pas le pays par principe. Pas question pour autant pour lui de ménager le gouvernement en place, dont les premiers pas ont été plombés par l'affaire Richard Ferrand, révélée par Le Canard Enchaîné du 24 mai.



Si le premier ministre, Édouard Philippe, a minimisé son ampleur, préférant évoquer un "débat", le maire de Troyes est persuadé que "sa position va très vite devenir intenable" à un moment où la moralisation de la vie politique est affichée comme une priorité par le gouvernement. "C'est à Richard Ferrand d'apprécier s'il peut résister à la pression médiatique et aux interrogations des électeurs tout en restant ministre. C'est aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités en clarifiant sa situation", estime-t-il dans un entretien accordé au Parisien. À ses yeux, "la défense du ministre et du Premier ministre donne l'impression qu'ils sont déjà sur un toboggan. A chaque fois qu'ils s'expriment, c'est un peu plus d'huile donnant de la vitesse à la descente".

Les Républicains, emmenés par son secrétaire général Bernard Accoyer, ont bien tenté de donner une suite judiciaire à cette affaire. En vain. Le Parquet national financier, saisi dans l'affaire Fillon, et le parquet de Brest se sont déclarés incompétents. "En l'état, aucun des faits relatés n'est susceptible de relever d'une ou plusieurs qualifications pénales permettant d'ouvrir une enquête préliminaire", avait complété Eric Mathais. "Attaché au respect de la présomption d'innocence", le sénateur "pense", comme Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, "que le plus sûr moyen de lever tous les soupçons serait que la justice fasse mouvement."