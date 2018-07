publié le 31/12/2017 à 19:59

Laurent Wauquiez maintient sa stratégie en 2018. Inséparable de sa parka rouge, le nouveau président des Républicains, première force d'opposition à Emmanuel Macron au Parlement, a adressé ses vœux aux Français depuis son fief électoral du Puy-en-Velay (Haute-Loire), autrement dit loin de Paris et des élites "qui prétendent dicter leur loi".



Pour 2018, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est promis de "construire une nouvelle droite" pour "réoffrir aux Français un choix face à Emmanuel Macron". Il entend "reconstruire la parole de la droite", reconnaissant que Les Républicains ont "beaucoup déçu" et "parfois même écœuré les Français".

Laurent Wauquiez est ensuite entré dans le vif du sujet, s'adressant à son cœur de cible : les retraités, les familles et les classes moyennes. "Mon premier combat sera de défendre les classes moyennes, les retraités face à l'augmentation de la CSG", lance-t-il.

Défendre les classes moyennes et la valeur travail

Et, comme Nicolas Sarkozy en 2007, Laurent Wauquiez remet dans le débat la valeur travail. "On ne peut pas continuer avec un pays dans lequel celui qui travaille n'est pas récompensé de ses efforts", dénonçant qu'un "salarié qui travaille au Smic constate souvent qu'il ne gagne pas plus que s'il restait chez lui à toucher les prestations sociales."



Son deuxième cheval de bataille pour l'année 2018 sera "la défense de nos valeurs de laïcité, de l'identité de notre pays face au communautarisme et aux attaques du terrorisme", qualifiant d'erreur la décision de "faire revenir au cas par cas les jihadistes français partis en Syrie ou en Irak."

Je voulais adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année à venir.

Je veux que nous puissions regarder vers l'avenir avec confiance pour que la France retrouve tout ce qui a fait son énergie et son talent. pic.twitter.com/ItK6jBhYJa — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 31 décembre 2017