publié le 29/01/2017 à 17:52

Il reste encore quelques heures avant de connaître le grand vainqueur du second tour de la primaire organisée par la Belle Alliance Populaire. Quelques heures pour aller voter et quelques heures donc pour se décider. Selon Google, qui publie en temps réel ses requêtes sur son moteur de recherche, Benoît Hamon était le candidat de la gauche qui suscitait le plus d'intérêt de la part des internautes ce 29 janvier entre 8 heures et 14 heures, révèle le géant d'Internet.



"L'intensité des recherches sur Benoît Hamon a été constamment supérieure à celle des recherches sur Manuel Valls depuis le dernier débat (du mercredi 25 janvier, ndlr", écrit Google. Et ce que les Français tentent visiblement de savoir c'est quel est le programme de Benoît Hamon pour la France. Depuis le débat de l'entre-deux tours, c'est ce terme, "programme", qui est le plus souvent associé au nom de l'ancien ministre de l'Éducation.

Le vainqueur du premier tour de la primaire de la gauche arrivait également en tête des recherches dans la majorité des régions françaises, métropolitaines et d'outre-Mer. Face à lui, Manuel Valls dominait seulement en Guadeloupe et Mayotte. Le News Lab de Google met également à disposition une infographie permettant de suivre en temps réel l'évolution des requêtes sur Manuel Valls et Benoît Hamon. Ce dernier fait figure de favori au second tour de la primaire de la gauche, lui qui l'avait emporté le 22 janvier avec 36,03 % des voix contre 31,48 % pour Manuel Valls.

>> Suivez l'annonce des résultats en direct sur RTL et RTL.fr