publié le 25/04/2017 à 19:29

"Tous ceux qui ne feront pas le choix très clair de faire voter pour ne pas faire barrage à Marine Le Pen doivent être exclus". La menace est claire et nette. Christian Estrosi est formel : dans un entretien au journal Le Monde mardi 25 avril, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a martelé qu'il fallait exclure les membres du parti Les Républicains qui refusent de faire barrage au Front national lors du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai.



Il n'est, selon l'ancien maire de Nice, "pas concevable de laisser s’installer la moindre porosité avec le Front national". "Nous risquons d’avoir un second tour difficile aux législatives, les risques de triangulaire sont importants, a-t-il analysé. Il est important que nous soyons très clairs pendant la présidentielle pour que des retraits républicains puissent s’opérer".

Fidèle à la ligne Chirac

"Jacques Chirac a défini en 1988 une ligne infranchissable : les accords avec le Front national", a fait valoir Christian Estrosi. "Madame Boutin a dit qu’elle soutiendrait Mme Le Pen, qu’en est-il du Parti chrétien-démocrate qui appartient à la famille des Républicains ? François Baroin reste dans le flou alors que François Fillon lui-même, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et désormais Nicolas Sarkozy [qui doit s’exprimer prochainement dans une tribune] appellent à voter pour Emmanuel Macron", a déploré Christian Estrosi.

La missive du patron de la droite dans la région PACA n'est pas sans viser Éric Ciotti, député LR, qui n'a pas appelé à voter pour le candidat En Marche ! et a indiqué refusé "d'entrer dans des combinaisons partisanes".

Vers une alliance pour les législatives ?

Les soupçons autour d'un rapprochement de Christian Estrosi avec Emmanuel Macron fleurissaient déjà avant même le premier tour de l'élection présidentielle. Dans ce même entretien au Monde, le président de la région PACA a balayé d'un trait qu'il ne s'agissait pas pour lui de négocier avec le candidat favori du second tour dans la perspective des élections législatives. "Je fais partie d’une famille politique à laquelle j’ai toujours été loyal, qui a donné des signes de faiblesse évidents. J’ai plus à faire à l’intérieur de ma formation pour appeler à la raison", a-t-il insisté.