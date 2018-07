Résultats de la primaire de la droite : près de 3 millions de votants à 17h

publié le 27/11/2016 à 18:45

La primaire de la droite et du centre attire les foules. Après une première hausse de la participation à la mi-journée, cette tendance s'est confirmée à 17h. Selon des chiffres portant sur 78% des bureaux, Thierry Solère a indiqué que 2,926 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. Cela représente une augmentation de 4,5% par rapport au premier tour. À la même heure une semaine plus tôt, ils étaient 2,806 millions. Au total, ils avaient été 4,2 millions à se déplacer.



Les bureaux de vote fermeront à 19h. La haute autorité communiquera l'évolution des résultats dans les heures qui suivront. Les deux rivaux ont voté à peu près en même temps dimanche matin, François Fillon à Paris, où il est député, et Alain Juppé à Bordeaux, dont il est le maire. "J'attends le verdict des électeurs, ce sont eux qui parlent", a simplement commenté le premier, à la sortie du bureau de vote. "J'ai défendu mes idées, je n'ai pas de regrets", a déclaré de son côté le second. Visiblement amer, il est revenu sur "la campagne immonde" qu'il a subie de la part de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, où il était renommé "Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux".