publié le 27/11/2016 à 18:24

Les électeurs de gauche peuvent-ils faire basculer le résultat du second tour de la primaire de la droite et du centre ce dimanche 27 novembre ? S'ils représentaient 15% des votants au premier tour la semaine passée pour écarter Nicolas Sarkozy, ils pourraient être nombreux encore cette semaine pour mettre hors-jeu François Fillon, qui fait renaître le clivage droite-gauche. Au micro du Grand Jury ce dimanche 27 novembre, Najat Vallaud-Belkacem a indiqué qu'elle ne trouvait "pas naturel et pas sain du tout".



Sur Twitter, le camp Fillon multiplie les attaques à l'encontre des électeurs de gauche qui participent au scrutin. Valérie Boyer, porte-parole du député de Paris, a raillé leur présence dans les bureaux de vote. "Comment peut-on se dire "de gauche" et signer une charte des valeurs de droite ? Où est passée l'honnêteté intellectuelle ?", écrit-elle. La fébrilité a-t-elle gagné les fillonistes ?



Comment peut-on se dire "de gauche" et signer une charte des valeurs de droite ? Où est passée l'honnêteté intellectuelle ? — Valérie Boyer ¿ (@valerieboyer13) 27 novembre 2016

Auparavant, Thierry Mariani, ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, a remercié les électeurs de gauche qui s'invitent au scrutin, non sans ironie. Raison de plus pour analyser la participation des électeurs de gauche dans le scrutin de ce dimanche.



Merci aux électeurs de Gauche qui participent à nos #Primaires: aucun impact sur le résultat mais leur 2€ financeront nos présidentielles — Thierry MARIANI ¿ (@ThierryMARIANI) 27 novembre 2016