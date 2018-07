publié le 27/11/2016 à 20:28

François Fillon, candidat à la primaire de la droite et du centre, a obtenu 66,5% au second tour du scrutin, ce dimanche 27 novembre, selon les données communiquées par la Haute autorité de la primaire. Longtemps considéré comme un outsider pendant la campagne, François Fillon avait créé la surprise en écrasant ses adversaires lors du premier tour de la primaire avec 44,1% des votes dimanche 20 novembre. Le député de Paris avait ainsi relégué Alain Juppé, le favori des sondages depuis des mois, à 15 points derrière.





Les deux dernières semaines de campagne avaient été cruciales pour François Fillon. Le candidat à la primaire s'est démarqué en étant désigné comme le grand gagnant des trois précédents débats. L'ancien premier ministre avait profité du face à face avec Alain Juppé, jeudi 24 novembre, pour défendre son programme jugé très dur et libéral, voire irréalisable par ses adversaires.