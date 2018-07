publié le 27/11/2016 à 20:20

La primaire de la droite et du centre a-t-elle connu des irrégularités ? Selon les révélations de Mediapart, les équipes d'Alain Juppé ont déposé au moins trois signalements auprès de la Haute autorité de la primaire lors de ce second tour, dimanche 27 novembre. Des irrégularités auraient potentiellement été constatées à Pantin (Seine-Saint-Denis), Nice (Alpes-Maritimes) et Montauban (Tarn-et-Garonne).



Dans le bureau de vote de Pantin, le média d'information en ligne pointait du doigt les questions du président du bureau. "Le président demandait aux gens qui arrivaient pour qui ils allaient voter", rapporte un membre de l'équipe de campagne d'Alain Juppé.

Selon cette même source, qui s'est appuyée sur plusieurs témoignages d'électeurs, un bureau de vote de Montauban ne présentait que des bulletins de vote en faveur de François Fillon. "Il y avait seulement deux piles 'François Fillon'. Les électeurs devaient demander le bulletin 'Alain Juppé' qui était alors sorti d’un tiroir". Un signalement pris en compte par la Haute autorité. L'instance, qui veille au bon déroulement de la primaire, a fait le tour des sept bureaux de vote de la ville et assure que tous étaient "en règle", a-t-elle précisé à Libération.

En revanche, l'instance n'a pas été mise au courant pour les signalement de Patin ou encore celui de Nice. Dans la capitale azuréenne, Mediapart révèle qu'une urne serait restée ouverte.