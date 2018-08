publié le 29/08/2018 à 20:29

Après la démission surprise de Nicolas Hulot, le remaniement est nécessaire au sein du gouvernement. C'est un remaniement de crise d'abord parce qu'il s'agit d'une personnalité qui était la plus populaire, la plus charismatique et la plus originale au sein du gouvernement.



Mais ce qui change par rapport à d'autres remaniements, c'est qu'il s'agit d'une personnalité de premier plan qui choisit elle-même de s'en aller pour un différend de fond et ça, ça n'est pas banal du tout (...) Ce qui est en cause derrière cela, c'est de savoir si la politique néolibérale, donc orthodoxe sur le plan financier et budgétaire, est compatible avec les aspirations des écologistes.

Pour remplacer Nicolas Hulot, tout dépend du cas de figure choisi. S'agit-il de remplacer Nicolas Hulot, ou s'agit-il de trouver un ministre de l'Écologie ? Ce n'est pas du tout la même chose. Si c'est Nicolas Hulot, il faut une personnalité politique de premier plan, ce qu'on appelle un poids lourd (...) Il y a Ségolène Royal, qui a le profil. Elle connait le sujet, elle a le charisme, elle est de gauche. Tout ça irait très bien, simplement elle ne veut pas.

En revanche, si c'est un ministre-technicien, qu'il soit politique ou à la tête d'une fondation, je peux vous donner une vingtaine de noms, mais ça vous lassera.