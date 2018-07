Réforme des retraites : le gouvernement "prend son temps" pour Alain Duhamel

publié le 31/05/2018 à 20:05

Le gouvernement lance une consultation citoyenne sur la réforme des retraites à venir. Le début d’un long processus. "Toute réforme des retraites est à hauts risques, explique Alain Duhamel. Les retraites, avec l’emploi et la santé sont les trois sujets sur lesquels les Français ne plaisantent pas. C’est beaucoup plus que ce qui concerne la fiscalité. Ils prennent des précautions."



La consultation avec les Français sera accompagnée d’une concertation avec les syndicats. À la rentrée, il y aura de nouvelles consultations. Une maquette de la réforme sera même présentée en début 2019. "Ils prennent leur temps, détaille l’éditorialiste. Ce sera mis en application en 2025. Pour certaines caisses, il y aura dix ans de transition. C’est normal parce que c’est risqué."

Le gouvernement veut mettre en avant quelques principes dans cette nouvelle réforme. D’abord, l’égalité. "À revenus égaux et durée de travail égale, le montant de la retraite sera le même." La liberté ensuite. "On continue à avoir une référence à 62 ans, mais on pourra choisir son départ librement."

Pour se protéger politiquement, et éviter une contestation sociale supplémentaire, le gouvernement va faire en sorte que ce projet soit voté après les élections européennes.