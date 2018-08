publié le 30/08/2018 à 16:35

La nouvelle a de quoi surprendre. L'écrivain Philippe Besson a été nommé au poste de consul général de France à Los Angeles, ce jeudi 30 août. À 51 ans, l'homme de lettres accède ainsi à l'un des postes les plus convoités par les hauts fonctionnaires.



Fait du prince, renvoi d'ascenseur, retour de "l'ancien monde"... Sa nomination fait beaucoup réagir. C'est que Philippe Besson est un fidèle du couple présidentiel. "Je connaissais Emmanuel Macron avant qu’il ne se décide à se lancer dans l’aventure d’une campagne présidentielle", écrit-il dans le synopsis de son livre-éloge du président, Un personnage de roman (2017). En renonçant à la neutralité (il l'admet lui-même), il plonge les lecteurs dans la campagne macronienne, et d'un regard bienveillant voire admirateur, il décrit l'ascension de ce jeune candidat au plus haut poste de l'État.

Depuis qu'Emmanuel Macron a claqué la porte de Bercy en 2016, l'écrivain est de tous les plateaux pour faire des confidences sur le couple, vanter leurs mérites ou les défendre s'il le faut.

De DRH à écrivain à succès

Pourtant rien ne destinait Philippe Besson à une carrière littéraire, encore moins diplomatique. Il a débuté dans les ressources humaines : d'abord bras droit de Laurence Parisot au Medef, il est ensuite secrétaire général de l'Ifop, pour atterrir au poste de DRH du groupe Club Internet (ancien fournisseur d'accès internet).



Son premier roman, qui est un succès, arrive en 2001 avec En l'absence des hommes, livre rédigé à la suite d'une rupture amoureuse. Depuis, Philippe Besson a écrit une vingtaine de romans, certains adaptés au théâtre ou au cinéma, pour lui ou par d'autres. En 2002, sa rencontre avec Pascal Sevran, avec qui il se lie d'amitié, le propulse dans le petit milieu parisien.



Socialiste, il n'a jamais dissimulé son engagement politique. En 2007, il signe avec 150 personnes une tribune appelant à voté pour Ségolène Royal, "pour une gauche d'espérance". Il milite également pour le mariage pour tous. Puis il sera présent dans les meetings et réunions de soutien à Emmanuel Macron, notamment à La Rotonde, le soir de sa victoire au premier tour.