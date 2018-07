publié le 25/07/2017 à 14:28

Ils sont en première ligne des incendies qui font rage dans le sud-est de la France depuis plusieurs jours. Les pompiers sont reçus ce mardi 25 juillet au ministère de l'Intérieur par Gérard Collomb. Lors de cette réunion place Beauvau, les principales organisations syndicales représentatives de la profession souhaitent faire entendre leurs revendications.





En février dernier, en pleine campagne présidentielle, la Fédération Nationale sapeurs-pompiers de France (FNSPF) publiait un document de 32 propositions pour garantir la protection de tous les Français. "Il y a urgence chez les pompiers, tout ne va pas aussi bien qu'on pourrait le penser", expliquait alors Patrick Hertgen, vice-président de la FNSPF, au micro de RTL.

En cause : un délai d'intervention toujours plus étendu. Depuis 2012, le délai d'intervention des sapeurs-pompiers a augmenté d'une minute pour atteindre plus de 13 minutes aujourd'hui. Patrick Hertgen alertait : "Une minute pour un arrêt cardiaque, c'est une perte de 10% de chances de survie".

Recruter plus de volontaires

Dans un contexte de menace terroriste, les pompiers sont également mis de plus en plus à contribution. Mais le manque de moyens reste la préoccupation principale des soldats du feu. Le budget qui leur est alloué est en baisse alors même que le nombre d'interventions augmente.



Ce sont presque 4,5 millions d'interventions - soit 12.000 interventions par jour - qui ont été réalisées en 2015, des chiffres en augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Une "activité jamais constatée auparavant", selon Laurent Prévost directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises dans l'édition 2016 des statistiques des SDIS. La solution, selon les pompiers professionnels, est de recruter plus de volontaires. Ces derniers, au nombre de 194.000, représentent aujourd'hui près de 80% des effectifs de la profession.

Le recrutement de médecins de @PompiersFR volontaires est une priorité : il faut pour cela organiser leur activité opérationnelle. #CNSPF pic.twitter.com/Xz4UQmkMYr — Patrick Hertgen (@PatrickHertgen) 24 septembre 2016

Autres points à aborder : la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers. Confrontés à des substances nocives, ou victimes de caillassages lors de certaines de leurs interventions, ils attendent l'amélioration de leurs conditions de travail. Des revendications à faire entendre auprès du ministère de l'Intérieur alors même que ce dernier prévoit de réaliser des économies à hauteur de 526 millions d'euros.