Quand Penelope Fillon assurait être cantonnée au rôle de mère

publié le 27/01/2017 à 16:48

"Ma femme travaille pour moi depuis toujours", a clamé François Fillon sur le plateau du 20 Heures de TF1, jeudi 26 janvier. Le candidat Les Républicains à la présidentielle a soutenu que Penelope Fillon a effectué un travail "réel" lorsqu'elle était son attachée parlementaire entre 1998 et 2002. Dans des révélations publiées mercredi 25 janvier, Le Canard enchaîné assurait que l'épouse de François Fillon aurait occupé un emploi fictif.





Des propos tenus par Penelope Fillon mettent cependant à mal l'exercice de justification de l'ancien premier ministre. En 2007, la Galloise confiait dans une interview accordée au The Telegraph et repérée par Marianne vivre à Paris depuis 2002, François Fillon souhaitant "voir son plus jeune fils grandir, après avoir raté l'enfance de ses autres enfants. Une situation géographique qui semble contredire les affirmations de François Fillon sur TF1, assurant que sa femme faisait "remonter les demandes des gens" de la Sarthe.

Dans les colonnes du quotidien anglais, Penelope Fillon se réjouissait également de s'être inscrite comme auditrice libre à la faculté, où elle suivait des cours en littérature anglais. "J'ai réalisé que mes enfants m'ont connue uniquement dans le rôle de mère", déplorait-elle, avant de poursuivre : "Je suis certifiée avocate. J’ai pensé : 'Regarde, je ne suis pas idiote. Cela va me remettre au travail, me faire penser de nouveau…'".

En octobre 2016, l'épouse de François Fillon livrait un témoignage dans Bien public, confirmant ses déclarations passées. Elle soutenait en effet ne "s'être jamais impliquée dans la vie politique de (son) mari". Le parquet national financier a annoncé, mercredi 25 janvier, l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics, abus de bien sociaux et recel de ces délits". Les investigations seront menées par l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, a précisé le parquet.