publié le 28/02/2018 à 08:35

"Une faute de comportement". Jean-Pierre Raffarin ne s'est pas montré tendre avec Laurent Wauquiez. Plusieurs jours après la diffusion d'enregistrements polémiques du président des Républicains devant des étudiants de l'EM Lyon, l'ancien premier ministre a dénoncé un "bavardage populiste". "Ça m'a choqué", a répondu celui qui a pris ses distances avec la politique mais qui demeure un véritable "passionné".



"C'est un amalgame entre des mots grossiers, des idées simplistes et des attaques personnelles. J'ai toujours été contre cela. J'appelle Laurent Wauquiez à plus de sagesse, plus de calme. Il a la culture qu'il devrait utiliser à son endroit plus facilement", poursuit Jean-Pierre Raffarin, invité de RTL ce mercredi 28 février. Avant d'enchaîner : "C'est une faute de comportement et d'attitude mais j'espère que ce n'est pas une dérive de brutalité, une dérive politique vers un climat dur permanent".

Après s'en être pris à Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin, le président des Républicains avait tancé vertement Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, et Alain Juppé, maire de Bordeaux et ancien premier ministre notamment. "Quand on prétend vouloir gouverner le pays, on ne développe pas les attaques personnelles. Un chef de l'État ça se respecte, on peut contester sa politique mais il faut respecter la fonction à laquelle on prétend", conclut-il appelant à davantage de "sérénité" dans le débat politique.