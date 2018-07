publié le 26/01/2018 à 08:27

Il s'agit du conflit social le plus long depuis le début de l'ère Macron. Ce vendredi 26 janvier, le blocage des prisons par les gardiens atteint son douzième jour consécutif. Le Premier ministre Édouard Philippe appelle les syndicats à la responsabilité, FO et CGT ont refusé les dernières avancées. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a fait des propositions pour tenter d'endiguer le conflit. "Il y a des avancées significatives", estime le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, invité de RTL ce vendredi 26 janvier.



Mais celui-ci nuance. "Il faut reconnaître qu'on est dans une situation où la nation a une demande accrue à l'égard de ses agents. (…) On a des gens qui sont à bout. La ministre a fait ses propositions, il y en a une partie qui va dans le bon sens", souligne-t-il.

Nicole Belloubet a annoncé 34 millions d'augmentation indemnitaire, 1.100 postes de gardiens de prison supplémentaires, des places sécurisées pour les détenus radicalisés, mais cela ne résout pas la question de la sécurité des agents selon Laurent Berger.

Une CFDT en retrait sur ce conflit

"Mon problème, c'est qu'il y a des gens qui vont travailler tous les jours, qui sont des agents publics, et qui craignent pour leur sécurité ou pour leur vie et donc il faut des solutions qui répondent à cette préoccupation. (...) Pour ça il y a des demandes très concrètes", réaffirme le responsable syndical, qui évoque la "protection individuelle", l'"organisation de travail autre", l'apport "de matériel collectif qui permette de ne pas se sentir en insécurité à chaque fois qu'on ouvre une porte".



Si la CFDT ne prend pas véritablement part à ce face à face social, celle-ci "n'est pas absente du conflit mais elle n'est pas représentative chez les gardiens de prison", insiste son patron, qui demande également aux gardiens de prison de ne pas dépasser certaines limites, tandis que certains refusent de servir les repas. "Il faut respecter les règles qui sont celles des métiers concernés. Ne pas prendre les clefs, ça a des conséquences humaines donc la CFDT ne cautionne pas ce type d'actions."