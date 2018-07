publié le 26/06/2016 à 07:47

Léger regain de popularité pour Nicolas Sarkozy ces dernières semaines ? C'est ce que semble expliquer un dernier sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour BFM-TV et Le Parisien-Aujourd'hui en France publié dimanche. L'écart entre Alain Juppé (-5 points) et Nicolas Sarkozy (+4) en vue de la primaire à droite pour la présidentielle 2017 s'est réduit en juin par rapport à mai.



Alain Juppé "reste le favori mais il chute fortement" avec 38% des intentions de vote au premier tour contre 43% en mai au profit de Nicolas Sarkozy (26% contre 22%), souligne Gaël Sliman pour Odoxa. Ils sont suivis de Bruno Le Maire (13%) et François Fillon (10%), en recul chacun d'un point, et de Nathalie Kosciusko-Morizet (4%, +1). Les autres candidats totalisent 9% (+2).

Dans la perspective d'un second tour de la primaire à droite qui opposerait Alain Juppé à Nicolas Sarkozy, le premier l'emporterait toujours haut la main sur le second mais perd du terrain avec 62% des intentions de vote (-7 points) contre 38% (+7).