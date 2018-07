publié le 27/05/2016 à 11:20

Un nouveau sondage montre que Nicolas Sarkozy n'est pas en bonne posture en vue de la primaire de la droite et du centre qui se déroulera en novembre. Le président de Les Républicains est très en retard sur son rival Alain Juppé dans tous les enquêtes d'opinion, mais un dernier sondage montre qu'il serait même battu par Bruno Le Maire et François Fillon, qui sont traditionnellement troisième et quatrième dans les sondages du premier tour.



Une enquête Opinionway pour Marianne publié jeudi 26 mai, montre que l'ancien président de la République perdrait face à Alain Juppé par une marge conséquente (63%-37%), mais également par son ancien Premier ministre François Fillon (53%-47%) et Bruno Le Maire (54%-46%).

Pour le premier tour, le maire de Bordeaux est toujours largement en tête des intentions de vote (des personnes certaines d'aller voter aux primaires) avec 39%, suivi par Nicolas Sarkozy (27%). François Fillon et Bruno Le Maire sont au coude à coude pour la troisième place avec 13% chacun.