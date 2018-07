publié le 28/08/2016 à 08:54

Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se sont affrontés par meetings interposés avec des stratégies et des lignes différentes, notamment sur la question de l'immigration samedi 27 août. Le premier se trouvait au Touquet à l'occasion du Campus des jeunes Républicains. Le second a prononcé son discours de rentrée à Chatou, dans les Yvelines. Derrière eux, difficile d'exister pour les autres candidats. François Fillon, qui peine à décoller dans les sondages, fait sa rentrée ce dimanche 28 août à Sablé, son fief de la Sarthe. Le candidat à la primaire de la droite pour 2017 assure qu'il n'a pas dit son dernier mot. C'est en tout cas ce que voudrait croire son entourage, qui l'an dernier à la même époque nous promettait déjà un candidat neuf, engagé, volontaire.



Au printemps, l'ancien Premier ministre, lui-même, pensait qu'il allait tout bousculer. "Je viens sérieusement casser la baraque pour la reconstruire autrement", disait-il. De fait, il ne casse pour l'instant pas grand chose. Troisième, voire quatrième selon les sondages, le député de Paris voit ses chances d'accéder au second tour de la primaire de plus en plus minces. Son problème : la communication, se désespère l'un de ses soutiens les plus fervents. "Il a le savoir-faire, reste à le faire savoir".

Les déserteurs se multiplient. Craignant sans doute une défaite annoncée, le député de Paris, Pierre Lellouche, vient par exemple de se convertir au Sarkozysme, après avoir pourtant parrainé François Fillon. Pour l'équipe de l'ancien Premier ministre, il est donc urgent d'agir. À défaut de casser la baraque, qu'il commence déjà par casser la coquille, s'énerve l'un de ses proches. Parler de lui, se dévoiler, c'est ce qu'il promet de faire un peu ce dimanche 28 août. Suffisant ou pas pour inverser la tendance ? Depuis quelques jours, ses amis se répètent en boucle que dans une élection, il y a toujours une surprise. Comme pour mieux se convaincre que tout n'est pas encore perdu.