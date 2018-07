publié le 30/09/2016 à 16:15

On connaissait les dates du scrutin ainsi que le nom des sept candidats officiels depuis le 21 septembre. Place maintenant à la présentation des bureaux de vote. La Haute autorité de la primaire des Républicains a dévoilé ce vendredi 30 septembre l'emplacement des 10.228 bureaux de vote (803 bureaux de plus qu'en 2011 pour la primaire socialiste), qui seront ouverts les 20 et 27 novembre, jours de scrutin. Pour découvrir dans quel isoloir vous pourrez glisser le nom du candidat de la droite que vous souhaitez voir l'emporter, il suffit de renseigner votre code postal et votre adresse sur le site de la primaire 2016. Vous découvrirez ainsi le numéro et l'adresse du bureau de vote correspondant. La majorité se trouve dans des mairies ou des écoles. Avant de participer au scrutin, qui interdit les procurations, chaque électeur réglera la somme de deux euros et signera la charte de l'alternance.



Les organisateurs planchent sur la question depuis pas moins de six mois, selon le journal Le Monde. Il faut dire que la mission est périlleuse. Pour désigner l'emplacement de ces bureaux, l'organisation a pris appui sur les résultats de Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Un vrai jeu d'équilibriste que remportent les départements du Nord (364 bureaux), Paris (313) et les Bouches-du-Rhône. Cité par nos confrères du Monde, Thierry Solère explique que "l'idée est que les gens n'aient jamais à faire plus d'une heure aller-retour en voiture pour voter". 1.000 bureaux ont été ouverts précisément dans les territoires ruraux.

Les Républicains croient en cette primaire qu'ils voient comme une rampe de lancement en vue de la présidentielle. En 2011, le pari de la primaire ouverte avait réussi au Parti socialiste, qui avait rassemblé 2,7 millions de votants au premier tour.