publié le 30/06/2016 à 22:00

Une victoire haut la main pour Alain Juppé. Selon notre sondage TNS Sofres-OnePoint menée pour RTL, Le Figaro et LCI, le maire de Bordeaux serait le grand gagnant de la primaire Les Républicains prévue en novembre 2016. Il l'emporterait avec 61% des intentions de vote devant Nicolas Sarkozy (39%). L'édile est annoncé en tête dès le 1er tour avec 37% des voix, devant Nicolas Sarkozy (30%), Bruno Le Maire (15%) et François Fillon (8%).



Un autre chiffre attire l'attention dans cette étude réalisée fin juin. Sur les 5.011 personnes interrogées, seules 296 sont tout à fait certaines d'aller voter à la primaire de la droite. En tout, 76% des citoyens ayant participé à l'étude s'abstiendront. L'élection qui se déroulera les 20 et 27 novembre risque donc de ne pas enregistrer un fort taux de participation.

44% des votes FN pour Nicolas Sarkozy au 1er tour

C'est sur cette base des 6% de personnes sûres de participer au scrutin qu'ont été calculées les intentions de vote du 1er tour de la primaire. Selon l'étude, le maire de Bordeaux tire son épingle du jeu grâce au vote des sondés de gauche (41%) mais surtout du Modem et de l'UDI (59%). Nicolas Sarkozy reçoit, lui, un large appui des partisans de son parti, Les Républicains (40%), et du Front national (44%).

Le sondage a étudié trois cas de figure : une forte participation d'environ 4,6 millions d'électeurs, son hypothèse de base (2,6 millions d'électeurs) et un nombre restreint d'électeurs (1,4 million), basé sur la participation des seuls électeurs de droite et du centre. C'est dans cette situation que Nicolas Sarkozy réaliserait son meilleur score au 1er tour (36%). L'ancien chef de l'État serait toutefois devancé par Alain Juppé (40%).



Le maire de Bordeaux reste le favori des sondés lorsqu'il s'agit de réaliser un pronostic sur la victoire finale. 35% d'entre eux le voient gagnant. Ils ne sont que 15% à imaginer Nicolas Sarkozy en vainqueur. François Fillon et Bruno Le Maire ne sont crédités que de 4% des pronostics.

Sondage primaire de la Droite et du Centre Crédit : TNS Sofres–OnePoint