publié le 28/11/2016 à 10:59

Le clan Hollande met les points sur les i. Plus proche soutien du chef de l'État, Stéphane Le Foll a assuré qu'il n'était pas envisageable que François Hollande et Manuel Valls puissent être tous deux candidats à la primaire de la gauche et donc à la présidentielle. "Il n'y aura pas de primaire entre le président de la République et le Premier ministre. (...) Ça n'existe pas, ça ne peut pas s'imaginer sauf dans des esprits qui ont un petit peu tendance à confondre leur ressentiment personnel avec l'intérêt général", a-t-il déclaré lundi 28 novembre sur Europe 1.



Malgré tout, Stéphane Le Foll a tout de même lancé un sérieux avertissement à Manuel Valls, si ce dernier venait tout de même à griller la politesse à François Hollande comme il le suggère dans un entretien accordé au JDD. "Un acte de candidature du Premier ministre, il en a tout à fait la possibilité. Mais à ce moment-là, il n'est plus Premier ministre, c'est aussi simple que ça", a assuré le porte-parole du gouvernement.

Tout en reconnaissant qu'"on ne peut pas continuer à être dans cette situation", Stéphane Le Foll a ainsi de nouveau appelé au respect de "ce qu'avait souhaité le président de la République, c'est-à-dire un calendrier pour une déclaration de candidature dans les jours qui viennent". D'après nos informations, la date de jeudi 1er décembre, à l'occasion d'un déplacement en Corrèze, tiendrait la corde pour cette annonce tant attendue. "On ne peut pas continuer à être dans cette situation", a-t-il cependant lancé.