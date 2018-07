publié le 29/10/2016 à 07:30

Les électeurs de gauche vont-il se déplacer pour voter à la primaire de la droite et du centre ? Cette question a divisé les sept candidats au scrutin. Selon un sondage Ifop pour L'Obs, 57% des électeurs de gauche pense que la primaire à droite "est une élection ouverte, les électeurs de gauche peuvent parfaitement y participer". Le vote contre Nicolas Sarkozy pourrait aussi être une raison de la mobilisation des électeurs de gauche. Ainsi, 39% des personnes sondés expliquant que leur vote permettrait d'empêche à l'ancien président de la République de remporter la primaire de la droite et du centre.





Mais qu'en est-il du côté des électeurs du Front national ? D'après une enquête du Cevipof pour Le Monde, sur les 100 personnes qui iront voter à la primaire, 10 sont des sympathisants du parti présidé par Marine Le Pen. Le Huffington Post rappelle que cette hypothèse reste envisageable d'autant plus que Nicolas Sarkozy jugeait que "le scrutin se jouera d'abord à droite. Et les électeurs FN auront un poids important".

Selon Le Journal du Dimanche, "Nicolas Sarkozy aurait donc auprès de cet électorat frontiste une réserve de voix appréciable, sans être en mesure de faire basculer l'élection". Joël Gombin, politologue spécialiste du vote Front national explique au journal que "les plus stratèges peuvent se dire que leur intérêt serait de voter Juppé, afin de libérer l'espace politique à la droite de la droite". Mais comme le fait remarquer Gaël Nofri, ancien directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen, "Nicolas Sarkozy est aujourd'hui le seul à être en mesure de reconquérir une capacité d'action (...) Une défaite de Nicolas Sarkozy face à un des candidats à la primaire serait une défaite de la droite face à la tentation d'un centre gauchisant".