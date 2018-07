François Fillon va placer ses hommes chez les Républicains

et Clarisse Martin

publié le 28/11/2016 à 08:44

L'élection de François Fillon au terme de la primaire de la droite et du centre ouvre de nouvelles perspectives pour le parti Les Républicains. Le nouveau candidat a des prérogatives et peut placer ses hommes à la tête de la structure. Une possibilité qui devrait sonner le glas pour Laurent Wauquiez, qui assurait la présidence du parti par intérim, qui avait lâché François Fillon pour soutenir Nicolas Sarkozy.



Cette décision pourrait intervenir dès mardi 29 novembre, lors d'un bureau politique. À sa place ? Des noms circulent, comme le Vendéen Bruno Retailleau, un filloniste de la première heure. Mais à présent, ce serait un autre proche de l'ancien Premier ministre qui tiendrait la corde. Bernard Accoyer, un ancien président de l'Assemblée nationale, qui n'aurait pas le titre de président mais celui de secrétaire général, comme c'est prévu dans les statuts du parti. Car le vrai chef désormais, c'est François Fillon. En attendant, deux autres fidèles de Nicolas Sarkozy pourraient également probablement perdre leur fauteuil, Christian Estrosi et Frédéric Péchenard.