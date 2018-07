publié le 28/11/2016 à 00:30

Après une percée dans les sondages ces dernières semaines, et un score en tête lors du premier tour de la primaire, François Fillon a été déclaré candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2017. Alain Juppé, son principal rival, l'a félicité et lui a apporté son soutien. Emmanuel Macron, candidat en 2017 lui aussi, voit déjà plus loin et a réagi sur BFMTV à la victoire de l'ancien Premier ministre.

"L'offre qui a gagné ce soir, c'est une offre de droite conservatrice", a ainsi affirmé l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande. "Une droite conservatrice sur le plan économique, social, sur la vision qu'elle porte de la société française, de la place de la France dans le monde", a-t-il poursuivi. Et si le leader du mouvement En Marche ! dit avoir "beaucoup de respect" pour cette vision, elle n'en reste pas moins différente de la sienne. "Je porte une vision progressiste, je crois qu'il faut plus de liberté en matière économique et social mais il faut aussi des éléments de justice", a ainsi rappelé Emmanuel Macron. Or, selon lui, le programme de François Fillon n'est pas juste, "et donc il n'est pas soutenable".

L'appel à François Bayrou et aux électeurs de Juppé

Au delà d'une simple réaction d'un membre de l'opposition, Emmanuel Macron a appelé les électeurs déçus d'Alain Juppé et d'autres anciens candidats de la primaire à le rejoindre en vue de l'élection d'avril prochain. Il a également adressé un message à François Bayrou, qui a exprimé plusieurs réserves ces derniers jours quant à la faisabilité du programme du candidat républicain vainqueur de la primaire. "S'il n'est pas à l'aise avec le programme de François Fillon, [je l'appelle] à nous rejoindre, car il y a beaucoup de convergences", a ainsi déclaré Emmanuel Macron sur BFMTV.