publié le 27/10/2016 à 08:24

Le favori de la primaire Les Républicains continue sa course en tête et creuse même l'écart avec ses concurrents. Parmi eux, son premier rival, Nicolas Sarkozy, perd de plus en plus de terrain. Désormais, Alain Juppé est crédité de 40% des intentions de vote au premier tour, alors que l'ancien président de la République, en recul de 3 points par rapport à la semaine dernière, n'est plus qu'à 31%.



D'après ce sondage réalisé par Harris Interactive pour France Télévisions, Alain Juppé reste aussi loin devant les autres candidats. Malgré sa remontée de 4 points depuis mi-septembre, François Fillon, le troisième homme de la primaire, reste à 14%. Bruno Le Maire, lui, n'est qu'à 10%. Arrivent ensuite les trois derniers candidats avec Nathalie Kosciusko-Morizet à 3%, puis Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson à 1% chacun.

Une nette victoire au second tour

Au second tour, la victoire d'Alain Juppé semble acquise puisqu'il a encore progressé dans les sondages. En gagnant 4 points, il se retrouve désormais à 58% des intentions de vote. Nicolas Sarkzoy, lui, continue de reculer et perd 4 points par rapport à la semaine dernière pour tomber à 42%.

L'enquête, publiée ce 27 octobre a été réalisée en ligne du 24 au 26 octobre sur un échantillon de 874 inscrits sur les listes électorales déclarant qu’ils iront certainement voter à la primaire à droite.