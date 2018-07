publié le 27/02/2017 à 11:37

Emmanuel Macron talonne Marine Le Pen dans les intentions de vote au 1er tour de la présidentielle, et distance François Fillon, selon un sondage Kantar Sofres Onepoint.



Avec 25% d'intentions de vote, le candidat d'En marche! gagne 4 points par rapport au précédent sondage fin janvier, et talonne la présidente du Front national, toujours en tête avec 27% (+2 pts), selon cette enquête.



Elle a été réalisée au lendemain de l'annonce du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, et alors que l'écologiste Yannick Jadot a choisi de soutenir Benoit Hamon.



Englué dans les affaires, François Fillon, avec 20% des voix, se trouve distancé au 1er tour, en recul de 2 points par rapport au mois dernier.



Son potentiel électoral, c'est-à-dire la part des électeurs qui envisageraient de voter pour lui, enregistre un net recul à 27% (-9 pts), bien plus faible que ceux d'Emmanuel Macron (44%), de Marine Le Pen (36%) et même de Benoît Hamon (31%).



Ce dernier, avec 14% des intentions de vote, arrive en 4ème position, en recul d'un point par rapport à janvier. "La dynamique en faveur du vainqueur de la primaire semble donc pour l'heure retombée, même si le ralliement de Yannick Jadot pourrait lui permettre de progresser à nouveau", note le sondage.



Jean-Luc Mélenchon reste lui en cinquième position avec 10% des voix.



Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan est crédité de 2,5% des intentions de vote, Nathalie Arthaud de 1%, Philippe Poutou de 0,5%, et Jacques Cheminade de moins de 0,5%.



Au second tour face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emporterait avec 58% des voix, bien qu'en recul de 7 pts par rapport au mois dernier. François Fillon lui l'emporterait avec 55%, lui aussi en recul de 5 pts.



Présidentielle : une victoire de Marine Le Pen est-elle possible ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Présidentielle : une victoire de Marine Le Pen est-elle possible ? Oui

Non

Ne se prononce pas