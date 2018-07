publié le 26/04/2017 à 06:00

Cette enquête d'opinion pourrait réconcilier Marine Le Pen avec les sondages. D'après une étude conduite par Harris interactive, six Français sur dix (61%) jugent le début de campagne de second tour de la présidente du Front national réussi. Emmanuel Macron suscite quant à lui un enthousiasme bien plus mitigé. En effet, 52% des sondés estiment qu'il a raté son entrée dans la seconde partie de cette élection.



L'ancien ministre de l'Économie est jugé sévèrement par 43% des personnes interrogées qui lui reprochent d'avoir célébré son score le plaçant en tête du premier tour à La Rotonde, un restaurant chic de la capitale. 22% des sondés considèrent au contraire qu'il a eu raison et 35% n'ont pas d'avis sur la question.

Le sondage a également demandé aux Français leur sentiment sur la décision prise par Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième au premier tour, de ne pas donner de consigne de vote à ses électeurs. Résultat : près de la moitié des sondés (47%) approuvent la position du leader de la France insoumise.

Sondage réalisé en ligne le 25 avril auprès d'un échantillon de 1.030 personnes, représentatif des Français de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.