Les ambitions personnelles de Manuel Valls sont-elles compatibles avec son costume de premier ministre ? Celui qui a multiplié les sorties polémiques ces dernières semaines pourrait avoir définitivement dépassé les limites. Dans les colonnes du JDD ce dimanche 27 novembre, Manuel Valls a ainsi assuré qu'il n'excluait pas de se présenter à la primaire de la gauche en janvier prochain. Des déclarations frontales qui ont provoqué la colère des fidèles de François Hollande.



Les jours de Manuel Valls à Matignon semblent dès lors comptés, selon les informations dévoilées par Le Parisien. Certains ministres auraient ainsi pressé le président de la République de mettre fin aux fonctions de l'actuel chef du gouvernement. Une décision qui pourrait arriver très prochainement alors que le chef de l'État est de retour d'un voyage officiel à Madagascar ce dimanche 27 novembre et pourrait réunir certains de ses proches à l'Élysée dès le lendemain.

Bernard Cazeneuve en pôle position ?

Surtout que François Hollande et Manuel Valls sont censés déjeuner ensemble au palais de l'Élysée le jour même, avant le départ du Premier ministre en déplacement officiel en Tunisie. Celui-ci sera-t-il toujours d'actualité au terme de ce déjeuner ?

En coulisses, certains noms sont déjà évoqués pour remplacer au pied levé Manuel Valls à Matignon. Celui de Bernard Cazeneuve trouve un écho certain. Le ministre de l'Intérieur apparaît en première ligne pour remplacer Manuel Valls en cas de démission ou de départ forcé. À moins que le poste ne revienne au ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, également cité par le quotidien Les Échos, qui confirment ces informations. Des rumeurs de remaniement catégoriquement démenties l'Élysée. Interrogé sur cette réunion et sur un scénario qui verrait Manuel Valls quitter, un proche de François Hollande a assuré à Reuters que cela était "totalement faux".

Selon le quotidien national, la menace est réelle mais incomprise dans les rangs hollandais. "Si Valls y allait, ce serait pire que Macron. Ce serait Brutus puissance 1.000. Les Français ne le comprendraient pas. Ils ne lui pardonneraient pas", prévient un soutien du Président. Certains voient également pointer le spectre de 2002 : "L'heure est trop grave pour sombrer dans les politicailleries et l'égotisme. On ne peut pas passer sa journée à se poser en homme d'État et participer à ce triste spectacle (...) La gauche la plus bête du monde qui va avoir plus de candidats qu'en 2002".



La situation semble critique au sein du Parti socialiste alors qu'Emmanuel Macron mais également Sylvia Pinel ont décidé de se lancer dans la course à l'Élysée, et ce sans passer par la case primaire. À moins de cinq mois de la présidentielle, l'implosion est proche.