Présidentielle 2017 : Le Pen juste devant Macron, Fillon loin derrière

publié le 28/03/2017

Les chiffres bougent légèrement mais la tendance reste la même. Après avoir été à égalité parfaite dans les intentions de vote du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen repasse en tête avec 25%. Emmanuel Macron est juste derrière avec 24%, selon un sondage Ipsos Sopra Steria publié mardi 28 mars pour France Télévisions et Radio France.



François Fillon reste largement distancé avec 18% des intentions de vote. Derrière le trio de tête, on retrouve Jean-Luc Mélenchon, qui consolide sa quatrième place, avec 14% des voix, suivi de Benoît Hamon qui en recueille 12% et Nicolas Dupont-Aignan (3,5%). Les autres candidats recueilleraient 1% ou moins selon cette enquête.

Concernant le second tour, en cas de duel entre la candidate frontiste et le candidat du mouvement "En marche !", c'est Emmanuel Macron qui l'emporterait largement avec 62% des voix contre 38% pour Marine Le Pen. Mais ce que l'étude montre, c'est que les votants sont encore hésitants. 41% des personnes se disanr certaines d'aller voter peuvent encore changer de choix.

C'est surtout le cas pour les électeurs de Benoît Hamon, qui sont 52% à dire qu'ils pourraient encore changer de candidat. On compte 47% de personnes peu sûres de leur choix parmi les électeurs d'Emmanuel Macron et 40% chez ceux de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, les soutiens de Marine Le Pen et François Fillon sont à peine 18% et 16% à déclarer pouvoir changer d'avis.