publié le 29/08/2016 à 21:55

Alors que les déclarations de candidatures se multiplient depuis la fin de l’été à gauche, le président de la République semble toujours à la peine selon une enquête Viavoce pour Libération. Seuls 12% des personnes interrogées considèrent qu'il ferait un bon président après 2017 d’après cette enquête citée par Valeurs actuelles. Le candidat du Parti de Gauche Jean-Luc Mélenchon dépasse à nouveau le Président dans cette enquête avec 17% d’opinion favorable.



Au Parti socialiste, c’est le premier ministre Manuel Valls qui tient la corde (33%) devant les anciens ministres Arnaud Montebourg (19%) et Benoit Hamon (13%). Mais c’est l’iconoclaste, et désormais non-socialiste assumé, Emmanuel Macron qui se démarque à gauche avec 32% d’opinion favorable. Selon l'enquête d’opinion citée par Valeurs actuelles, 52% des sondés estiment cependant “que les différents candidats de la droite et du Front national ne feraient pas mieux que leurs homologues de gauche”.