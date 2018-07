publié le 27/05/2016 à 15:51

L'extrême droite se donne rendez-vous à Béziers dès ce vendredi 27 mai jusqu'à dimanche. Le maire de la ville, Robert Ménard, explique que "ce n'est pas un rassemblement de l'extrême-droite. C'est un rassemblement républicain de personnes qui pensent suffisamment de choses en commun pour être réunies et faire avancer ces idées".



1.800 personnes inscrites vont ainsi imaginer "des idées de rupture que la droite pourrait porter et que le rassemblement des droites portera". Selon le journal Midi Libre, l'objectif est de "montrer que le Front national n'est pas seul et formuler des propositions pour convaincre les électeurs". Mais cette initiative "vise à contrecarrer l'influence de Florian Philippot sur le programme économique du parti tout en annonçant une fusion des droites", note Le Huffington Post.



Le mouvement citoyen "Oz ta droite"

Robert Ménard avait commencé à préparer le terrain en lançant un "mouvement citoyen" appelé "Oz ta droite". Le cofondateur de l'association Reporters sans frontières assure que "ce ne sera pas un parti politique". Avec ces rendez-vous, le maire de Béziers part du principe que "sans le Front national, (ses) idées ne gagneraient pas, mais sans (ses) idées le Front national ne gagnera pas (…) Nous verrons si ce parti se sert de ce qui va ressortir de ce week-end".



Ainsi, il se positionne parmi ceux qui veulent faire de la "politique différemment". "Durant ces trois jours, nous allons dire ce que c'est qu'être de droite (…) Nous sommes persuadés que la bataille culturelle est en passe d'être gagnée par la droite mais qu'elle ne sait pas la mettre en avant. Nous allons tout traduire sur le terrain pour ne pas attendre 2022", a encore ajouté le maire de Béziers. (..) Nous n'excluons rien pour nous faire entendre mais nous ne servirons de marchepied à aucun candidat", assure-t-il.



Des premières idées dévoilées sur l'immigration et l'économie

Robert Ménard dévoile ainsi les premières propositions qui le feront peser dans l'élection présidentielle de 2017. Concernant l'immigration, il "propose le 'non-renouvellement' des titres de séjour tant que le chômage ne sera pas descendu en dessous de 5%', de placer les procédures d'expulsion sous l'autorité des préfets, d'interdire la pratique religieuse en entreprise durant les heures de travail ou encore de réformer l'état civil 'pour obliger à la francisation des prénoms'", rapporte le blog du Monde, Droites Extrêmes.



Son volet économique "prend à rebrousse-poil certains aspects de la ligne portée par Marine Le Pen et Florian Philippot", ajoute Le Monde. Il prône ainsi la retraite à 65 ans, ainsi que la suppression des 35 heures et de l'ISF. Le maire de Béziers souhaite aussi instaurer un bouclier fiscal à hauteur de 40% des revenus et une "réduction de moitié du code général des impôts".