publié le 25/04/2017 à 20:45

Avec des programmes radicalement opposés, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent pour le second tour de l'élection présidentielle. Malgré le flot d'appels au vote en sa faveur, le candidat d'"En Marche !" estime que "si les choses étaient gagnées, on n'aurait pas vu d'autres élections à l'étranger tourner comme elles ont tourné", a-t-il expliqué en visite à l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine.



Marine Le Pen a, quant à elle, "le sentiment d'avoir déjà gagné". "L'ensemble des Français ont bien compris qu'(Emmanuel Macron) avait le sentiment d'avoir déjà gagné. C'est assez peu respectueux pour la démocratie, pour les électeurs", a-t-elle indiqué lors d'une visite à Rungis. Leurs deux lieutenants, Gérard Collomb maire de Lyon et Florian Philippot, vice-président du Front national ont débattu face à face sur RTL, au micro d'Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel, ce mardi 25 avril

Le FN mise sur le "patriotisme économique"

Afin de ranimer la croissance pour créer de l'emploi, Florian Philippot préconise de "changer les politiques". "On veut essayer ce qui fonctionne dans le monde : le patriotisme économique. On aimerait que les PME françaises, les starts-up et les agriculteurs puissent être bénéficiaires en premier des marchés. On voudrait pouvoir demander que nos entreprises publiques puissent se fournir auprès d'es entreprises françaises. L'objectif est de se protéger d'une concurrence déloyale", indique-t-il.



En réponse, Gérard Collomb estime que l'"on ne peut pas se réfugier derrière les frontières". "C'est une utopie qui ne fonctionne pas. Si vous fermez les frontières, que vont devenir les Français qui travaillent à l'étranger ? Votre programme économique serait la faillite économique", répond le maire de Lyon. Le soutien d'Emmanuel Macron défend le programme de son candidat : "Le programme d'Emmanuel Macron, c'est à la fois libérer et protéger les salariés. Nous voulons remettre au cœur de la société française le travail en supprimant les maladies et chômage". Il rappelle aussi que l'ancien ministre de l'Économie prône une "suppression de la taxe d'habitation" et affirme que "l'État va reprendre à son compte".



Sortir de l'UE, "le point le plus catastrophique du programme de Le Pen"

Sortir ou non de l'Union européenne et de la zone euro est l'une des plus importantes divergences entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Selon Florian Philippot, "l'Europe est un problème démocratique. Ce sont des gens qui ne sont pas élus qui décident. On veut retrouver notre souveraineté nationale. On ne veut pas non plus de Schengen ni la directive des travailleurs détachés. On ne veut pas de ce package-là", martèle-t-il. Et c'est justement "le point le plus catastrophique du programme de Marine Le Pen, estime Gérard Collomb. Ce serait terrible pour la France. Avec ceux qui sont volontaires, nous allons faire une proposition pour faire en sorte que l'Europe puisse résister". Mais pour le vice-président du Front national, l'Europe "mène à plus d'austérité et à la loi El Khomri". Marine Le Pen propose d'ailleurs d'abroger la loi, si elle est élue à la tête de la République.



En vue du second tour qui se déroulera le 7 mai prochain, Florian Philippot tend la main à Nicolas Dupont-Aignan qui a récolté 4,70% des voix. Le président de Debout la France n'a pas encore donné d'instructions de vote à ses électeurs. Le vice-président du parti souhaite aussi séduire les électeurs de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon, comme il l'explique à l'antenne de RTL. "L'essentiel c'est de faire barrage à un pouvoir qui n'est pas la démocratie", conclut-il.