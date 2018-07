publié le 24/02/2017 à 09:22

Après "15 jours" de négociations, Benoît Hamon et Yannick Jadot sont parvenus à un accord. Le candidat Europe Écologie - Les Verts s'est retiré au profit du candidat socialiste. Il n'y aura donc pas de candidat issu du mouvement écologiste, une première depuis 1969. Invité de RTL, l'eurodéputé a affirmé qu'il a "parfaitement mesuré la responsabilité qu'était d'être candidat à l'élection présidentielle, et je mesure totalement ce que serait ma responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de candidat issu du mouvement écologiste à la présidentielle. C'est quoi mon mandat de la primaire écologiste ? C'est que le prochain quinquennat soit écologique, social et européen et démocratique."



Yannick Jadot se dit séduit par l'accueil de ses propositions par Benoît Hamon. "Il reprend le meilleur de l'écologie, il reprend le meilleur du socialisme, et il s'inscrit avec nous dans la volonté de nous confronter aux défis du XXIe siècle. Mon sujet, c'est que l'écologie gagne."



Abandon du projet d'aéroport à NDDL et sortie du nucléaire en 2050

Pour Yannick Jadot, comparer l'accord conclu en 2012 entre le Parti socialiste et Europe Écologie - Les Verts et la coalition Hamon-Jadot serait une erreur. "Dans cet accord, nous allons sortir des perturbateurs endocriniens, dans cet accord, nous allons soutenir les paysans pour qu'ils aillent vers une agriculture, où ils sont fiers, où ils ne sont pas malades, où ils ne sont pas en danger."

Tout aussi concrètement, l'accord précise que le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes sera "abandonné". La sortie du nucléaire est prévue en 2050. "Dans l'accord, on sort du nucléaire en 25 ans. Mais on est sur un objectif, qui était l'objectif de François Hollande qui n'a pas été tenu, de 50% d'électricité nucléaire en 2025, et on en sort en 25 ans. C'est un formidable accord d'innovation industrielle."



"Je ne cherche pas un poste"

La proportionnelle aux élections législatives est aussi inscrite dans cet accord. "On va faire le système que nous appliquons dans les régions. On va faire le même vote à l'échelle nationale. L'idée, c'est que dès 2017, se mettra en place un Haut conseil à la constitution avec des parlementaires, des citoyens tirés au sort, des Sages. Ils (réfléchiront) à un projet de constituante, qui sera mis en référendum pendant le quinquennat."



Par ailleurs, Yannick Jadot a démenti l'information, selon laquelle il aurait obtenu une circonscription à Paris en juin 2017. "Elle n'est même pas dans l'accord cette circonscription (...) Non, je suis parlementaire européen, je ne cherche pas un poste, je me suis battu pour un contenu. On me parle d'une circonscription que nous avons perdu face au Parti socialiste."



Yannick Jadot nous apprend enfin que "comme tous les sortants, Cécile Duflot est protégée". Europe Écologie - Les Verts a décroché 40 circonscriptions, contre 60 en 2012. Il n'y aura pas de candidats EELV face à des candidats étiquetés PS.