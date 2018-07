publié le 26/12/2016 à 11:16

Pour bien aborder l'élection présidentielle à venir, replongez-vous dans l'histoire de la Ve République, qui montre que les choses ne se passent finalement pas toujours comme prévu. En 1981, François Mitterrand est élu, la gauche arrive au pouvoir, et il peut dire merci à Jacques Chirac, qui lui a donné deux bons coups de main. Le premier en menant une campagne plus qu'agressive contre Valéry Giscard-d'Estaing dont il était le Premier ministre. Une campagne haineuse. Puis, quand Chirac a été éliminé du second tour, il a incité les militants de son parti à voter pour François Mitterrand, pensant pouvoir ainsi arriver à l'Élysée sept ans plus tard.



Pourquoi cette haine entre les deux hommes ? D'une part, c'est une question de personne, chacun étant persuadé en 1974 qu'il ne ferait qu'une bouchée de l'autre. VGE avait un grand sentiment de supériorité intellectuelle par rapport à Chirac, et Chirac pensait qu'il avait une formation gaulliste beaucoup plus puissante que les républicains indépendants de Valéry Giscard-d'Estaing.

Qui pour être le François Mitterrand de 2017 ?

En 1981, le débat entre François Mitterrand et Valéry Giscard-d'Estaing va jouer un rôle dans la mesure où Mitterrand ne s'est plus laissé démonter, contrairement au débat de 1974, et à cette occasion a prouvé qu'il avait la stature d'un président. Seulement, pour cette élection, la France ne faisait pas seulement un choix entre deux hommes, ni entre la gauche et la droite, mais un réel choix entre deux types de société. La période 1981-1983 a d'ailleurs été effectivement un tournant majeur.

Aujourd'hui, qui peut être le nouveau François Mitterrand ? Celui qui pourra rassembler son camp ? Personne. Personne à gauche n'a l'envergure. Ça faisait 20 ans que François Mitterrand combattait pour être le leader de la gauche, et pour rassembler, de gré ou de force, les différentes composantes autour de lui. Il reste, même d'après VGE, le dernier président de la Ve République.