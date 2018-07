publié le 31/08/2016 à 11:22

"C’est fou comme dans la classe politique et médiatique on a mis en avant Nicolas Sarkozy, redevenu le centre, le cyclone de l’actualité", s'étonne Nicolas Domenach. "Soyons juste, l’ancien président peut s’émerveiller, à juste titre, d’être toujours vivant, alors que, comme il le répète drôlement, il a été 'le cimetière le plus visité du monde pendant des années'", admet-il, avant de poursuivre : "Mais foin de mesquinerie, et constatons que le compétiteur est dans la compète'".



Le journaliste, qui l'avait lui aussi enterré, explique qu'il n'avais fait que prendre à son compte cet enseignement de Nicolas Sarkozy : "Dans notre monarchie présidentielle, les Français aiment à guillotiner leurs rois, et ce n’est pour leur remettre ensuite la tête sur les épaules !". Mais, ajoute-t-il, "la médiocrité de la relève à droite et les échecs de son successeur lui ont redonné des chances de retour". Selon lui, l’ancien chef de l’État, qui aime à se poser en victime, "a la chance d’être devenu l’ennemi idéal". Car il fait figure d'"épouvantail parfait" pour la gauche.

"Même pour les humoristes, ce sacripant avec ses tocs, ses tics, et ses tics-tocs chocs, c'est pain bénit et herbe du diable", analyse Nicolas Domenech. "Ces plaisantins sont les baladins inspirés de cette coalition improbable du Tout pour Sarkozy", constate-t-il aussi.