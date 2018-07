publié le 29/01/2017 à 19:45

Arnaud Montebourg souhaite-t-il s'assurer une place dans le gouvernement de Hamon en cas de victoire ? Le troisième homme de la primaire de la gauche, arrivé derrière Benoît Hamon et Manuel Valls dimanche 22 janvier 2017, a une nouvelle fois affirmé son soutien à l'ancien ministre de l'Éducation. Dimanche 29 janvier, Arnaud Montebourg a enfoncé le clou, quelques heures avant l'issue finale de cette primaire.



En déplacement à Montret en Bresse pour aller voter dans son village comme le raconte Le Journal de Saône-et-Loire, il a déclaré aux journalistes, évoquant le candidat à la présidentielle : "Ensemble en 2014 nous avons quitté le gouvernement, dirigé par Manuels Valls, sur un énorme désaccord : la politique d'austérité. Ça a forgé une amitié. Il y a bien sur des désaccords entre Benoit Hamon et moi, mais ils ne sont pas aussi importants que ce qui nous rassemble. J’espère qu’il aura la force de se porter le plus loin possible".

D'ailleurs, Arnaud Montebourg compte bien l'aider dans sa tâche si jamais il confirme la tendance du premier tour et bat Manuel Valls. Il est même volontaire pour la possible campagne du candidat de gauche. "Je suis disponible, je ferai ce qu’il me demandera", promet l'ancien ministre du Redressement productif. Dès le soir de sa défaite, l'homme du made in France avait appelé ses soutiens à l'imiter en votant pour Benoît Hamon.