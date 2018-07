publié le 31/03/2017 à 21:40

Jean-Luc Mélenchon semble créer la surprise à cinq semaines du dénouement de l'élection présidentielle. Le candidat de "La France insoumise" renforce son statut de quatrième homme, selon un sondage réalisé par Odoxa pour Le Point et Dentsu Consulting. Crédité de 16% d'intentions de vote, il gagne 5,5 points et dix jours et se rapproche à grande vitesse des chances électorales de François Fillon qui, lui, baisse à 17% (-2) selon le même sondage.



Jean-Luc Mélenchon creuse également l'écart avec Benoît Hamon, le candidat socialiste à la dérive à seulement 8% (-4,5 points) et qu'il devance depuis peu dans les sondages. Seuls 58% des électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon se disent cependant sûrs de leur choix, contre 85% de ceux de Marine Le Pen, 84% de ceux de François Fillon, 69% de ceux d'Emmanuel Macron et 61% de ceux de Benoît Hamon.

17% sans intentions de vote au premier tour

Toujours en tête au premier tour malgré un léger recul, Emmanuel Macron (26%, -0,5%) et Marine Le Pen distancent largement les autres candidats. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (5%, +2), le trotskiste Philippe Poutou (1,5%, +0,5) et le centriste Jean Lassalle (1%, +1) sont en hausse. Le sondage révèle que 17% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote au 1er tour. Au second tour, Emmanuel Macron en nette baisse (-5 points) l'emporterait toujours largement sur Marine Le Pen, en forte hausse (+5), avec 59% des voix contre 41%. 22,5% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote au second tour.



Enquête réalisée en ligne les 29 et 30 mars auprès de 969 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Les intentions de vote ont été établies sur la base des personnes sûres d'aller voter. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.