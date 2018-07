publié le 29/03/2017 à 20:51

C'est une nouvelle fin de non-recevoir. Jean-Luc Mélenchon a refusé l'appel à l'unité lancé par Benoît Hamon quelques heures plus tôt. "J'ai marché mon chemin, sans ne céder à rien, je ne vais pas commencer aujourd'hui", s'est exclamé le candidat de la France Insoumise, mercredi 29 mars lors d'un meeting au Havre. Il a toutefois ménagé le socialiste, en assurant ne pas être "en compétition" avec lui, préserver le "code de bonne conduite" établi entre eux mais vouloir simplement "rattraper Fillon" puis ensuite "rattraper le suivant".



Plus tôt dans la journée, peu après l'annonce du soutien officiel de Manuel Valls à Emmanuel Macron, Benoît Hamon avait lancé un "appel solennel" à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il se range derrière sa candidature. "J'appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices, j'appelle les sociaux-démocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon, à réunir leurs forces aux miennes".

Je ne change rien de ma parole. J'ai dit à @benoithamon que je respecterai un code de bonne conduite. Et je le respecterai, moi. #JLMLeHavre — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 29 mars 2017

Dans la foulée en meeting à Lille, Benoît Hamon a déclaré qu'il "regrette profondément" le refus de Jean-Luc Mélenchon de se "rassembler derrière (s)a candidature" à l'élection présidentielle. "Puisque ce n'est de nouveau pas possible, puisqu'il préfère continuer, qu'il continue, je le regrette profondément", a indiqué le candidat socialiste concernant le dirigeant de La France insoumise, en déplorant qu'"une fois de plus un certain caractère l'empêche d'être plus utile à la gauche qu'il ne l'est en réalité".