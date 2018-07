et AFP

publié le 29/03/2017 à 21:31

La dynamique semble se confirmer. Passé devant Benoît Hamon depuis le débat télévisé à cinq candidats, Jean-Luc Mélenchon poursuit sur sa lancée et creuse l'écart. Selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé ce mercredi 29 mars, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude-à-coude au premier tour de l'élection présidentielle tandis que François Fillon voit Jean-Luc Mélenchon se rapprocher.





Avec 26% d'intentions de vote (+0,5) le candidat d'En Marche! devance légèrement celle du FN, à 25,5% (-0,5), mais leurs positions respectives sont pratiquement stables sur une semaine. Le candidat de la droite, empêtré dans les procédures judiciaires, se tasse légèrement à 17,5% (-0,5), à trois semaines du premier tour de scrutin, selon cette enquête pour Paris Match, Cnews et Sud Radio. À gauche, Jean-Luc Mélenchon prend l'ascendant sur Benoît Hamon, avec 14% (+2) d'intentions de vote contre 10% (-1) au candidat socialiste.



Des Français sûrs de leur choix

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan perd un point à 4,5%, le centriste Jean Lassalle est stable à 1% et les autres candidats recueillent au mieux 0,5% d'intentions de vote. L'indice de participation, en légère hausse, est évalué à 63% (+1) du corps électoral.

Deux Français interrogés sur trois (67%) se disent sûrs de leur choix de premier tour. C'est le cas de 83% des électeurs potentiels de Marine Le Pen, 72% de ceux de François Fillon, 62% de ceux d'Emmanuel Macron, 60% de ceux de Benoît Hamon et 59% de ceux de Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 60% des voix, contre 40% à Marine Le Pen.



Enquête réalisée en ligne du 26 au 29 mars auprès de 2.241 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1 à 2,2 points.