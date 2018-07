publié le 30/04/2017 à 14:16

La candidate du Front national est décidément une adepte des visites surprises. Après Whirlpool mardi 25 avril, Marine Le Pen a fait ce dimanche une visite imprévue devant l'usine Altéo de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, connu pour ses rejets de boues rouges. Elle a jugé nécessaire de "régler ce problème". La candidate cherche à s'emparer du thème de l'écologie, sur lequel elle a un programme à rebours des associations de protection de l'environnement.



Marine Le Pen a trouvé porte close, l'usine étant fermée, selon des ouvriers interrogés par l'AFP sur place. Seuls quelques médias avaient d'ailleurs été conviés à ce déplacement. Elle a plaidé pour une action d'un "État stratège" au côté du privé contre les "boues rouges".

La vision d'une "véritable écologie"

Considérant que la campagne du second tour de la présidentielle permettait entre autres de "mettre en avant les problèmes environnementaux et sanitaires et de les relier au choix du modèle économique", Marine Le Pen a défendu sa vision d'une "véritable écologie".

Altéo, après 50 ans de rejets de "boues rouges" polluantes en Méditerranée, a obtenu fin décembre une nouvelle autorisation préfectorale et un délai de six ans pour mettre ses rejets liquides aux normes. L'usine a modifié ses procédés et ne rejette plus qu'un liquide filtré, qui a abouti, selon Altéo, à une réduction du flux de métaux rejeté de plus de 99%. Mais les opposants continuent de les considérer comme polluant.