Marine Le Pen annoncera le nom de son premier ministre avant le second tour

publié le 28/04/2017 à 22:13

Qui sera le premier ministre de Marine Le Pen ? "Les Français le sauront avant le second tour", a assuré vendredi 28 avril la candidate du Front national en lice, face à Emmanuel Macron, pour le deuxième round de la présidentielle 2017. Invitée de BFMTV, Marine Le Pen a confié qu'elle avait déjà "le nom de [s]on Premier ministre en tête". L'annonce ne se fera plus attendre très longtemps, à désormais huit jours de l'issue du scrutin.



Meeting de Villepinte le 1er mai, déplacements de campagne... Les occasions ne vont pas manquer à Marine Le Pen pour faire savoir ce choix, attendu par ses sympathisants... comme par les nombreux indécis. Le voile pourrait être levé plus tôt encore : samedi 29 avril à 11 heures, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan tiendront une conférence de presse conjointe au cours de laquelle, tandis que l'ancien candidat de Debout la France vient d'annoncer qu'il voterait Marine Le Pen, ils préciseront leur plan de gouvernement. Nicolas Dupont-Aignan fait figure de favori parmi les potentiels résidents de Matignon sous un mandat Le Pen.

La candidate a par ailleurs précisé qu'elle ne serait pas nécessairement sensible à une parité absolue dans le gouvernement qui accompagnera son mandat. "Il y aura des femmes présentes parce qu'elles sont compétentes, et pas parce qu'elles sont des femmes, et de même pour les hommes", a-t-elle déclaré.