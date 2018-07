publié le 28/04/2017 à 13:03

Alors que la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle bat son plein, de premières estimations sur l'issue du scrutin du 7 mai commencent à paraître. Et selon une enquête Harris Interactive et Indeed pour LCP publiée jeudi 27 avril, Emmanuel Macron serait d'assez loin le favori des électeurs face à Marine Le Pen. D'après ce sondage réalisé du 25 au 27 avril 2017, le candidat d'"En Marche !" est crédité de 61% des intentions de vote contre 39% à la candidate du Front national.



Dans un précédent sondage réalisé dimanche soir par Harris Interactive et Indeed après l'annonce des résultats du 1er tour, Emmanuel Macron était crédité de 64% des intentions de vote au second tour, contre 36% pour Marine Le Pen. En termes de reports de voix, l'ancien ministre de l'Économie pourrait aujourd'hui compter sur 69% des voix des électeurs de Benoît Hamon, 5% affirmant soutenir Marine Le Pen et 26% n'exprimant pas d'intention de vote, indique l'enquête.

La popularité de la candidate frontiste est plus importante chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elle apparaît comme une option pour 13 % d'entre eux, et pour 28 % des électeurs de François Fillon. Malgré tout, 45% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 42% de ceux de François Fillon voteraient Emmanuel Macron alors que 42% des premiers et 30% des seconds préfèrent voter blanc, nul, ou s'abstenir.



Enquête réalisée en ligne auprès de d'un échantillon de 1.016 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus comprenant un échantillon de 940 inscrits sur les listes électorales. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes: sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l'interviewé(e) et vote au premier tour pour les intentions de vote. Marge d'erreur de 3 points.



Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.