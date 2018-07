publié le 28/04/2017 à 23:46

À 9 jours du second tour de la présidentielle, difficile de ne pas s'intéresser aux nouvelles affiches des deux finalistes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les nouvelles images de l'entre-deux-tours, collées sur 90.000 panneaux partout en France, sont une figure imposée de toute présidentielle. Les électeurs ont droit, d'un côté, à une affiche d'Emmanuel Macron debout sur un fond bleu avec pour slogan "Ensemble la France". De l'autre, Marine Le Pen, assise sur un coin de table devant une bibliothèque, avec le slogan "Choisir la France".



Deux affiches, deux styles... Sans le logo "En Marche !" ni la flamme FN. Sur la sienne, Emmanuel Macron, en gros plan, mise tout sur le regard, les yeux dans les yeux. La photo a été prise il y a une quinzaine de jours par sa photographe, Soizig de La Moissonnière. "Le cadrage serré a vocation à donner à la fois de la présidentialité et de la proximité, c'est une photo qui est naturelle, il n'y a quasiment pas de retouches, affirme Christophe Castaner, le porte-parole du candidat. Il y a des codes-couleurs, le choix d'un bleu, couleur de l'assurance. Il y a une vraie volonté, que ce soit un regard franc, au fond des yeux, et au fond des yeux des Français auxquels s'adresse cette affiche", poursuit-il.

Le Pen veut rappeler des "valeurs de civilisation"

Chez Marine Le Pen aussi, la mise en scène a été très étudiée. La candidate du Front National veut se présidentialiser, et la bibliothèque en arrière-plan, comme sur les photos officielles de François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, est là pour ça. Si ses proches refusent de donner des détails précis sur le lieu, sur les conditions de la prise de vue, ils assument par contre les messages politiques, notamment le genou apparent de Marine Le Pen.

"C'est vrai que ce n'est pas inutile de rappeler qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos valeurs de civilisation, et par exemple les droits des femmes, sont assez largement battus en brèche notamment par un islamisme politique, affirme Nicolas Bay, secrétaire général du FN. Cette affiche montre que Marine Le Pen est dans un cadre de travail propice à exercer la magistrature suprême si les Français le décident", avance-t-il. Quant aux retouches qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, l'équipe de la candidate les confirme : "comme tout le monde !".