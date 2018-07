publié le 29/11/2016 à 08:33

Sale temps pour l'écologie en France ? Le thème de l'écologie se fait très discret dans le débat public. Invité de RTL, mardi 29 novembre, Nicolas Hulot ne désespère pas. "Il est temps de redresser la barre. J'espère que la classe politique va se ressaisir. Je leur accorde une sincérité sur le fait qu'ils ont à cœur le bien-être des Français. Mais il passe par la préoccupation de ces sujets", explique-t-il en évoquant un sondage pour Fonds mondial pour la nature (WWF) montrant que plus de deux-tiers des Français s'intéressent à la protection de l'environnement.



La primaire de la droite n'a pas non plus fait une grande place à l'écologie. Nicolas Hulot confie d'ailleurs qu'il n'est pas allé voté dans ce scrutin qui a conduit à la victoire écrasante de François Fillon. Sur cette thématique, le nouveau leader de la droite affiche des idées pro-nucléaire et souhaite remettre en cause le principe de précaution, que Jacques Chirac avait fait entrer dans la Constitution sous l'impulsion de Nicolas Hulot. "C'est symptomatique et ça me désole parce que, et je le dis sans aucune flagornerie, tout le monde s'accorde pour dire que cet homme est intelligent", regrette l'ancien présentateur TV.

Sur le principe de précaution, Nicolas Hulot considère que "ce serait une régression que de revenir en arrière". Quant au nucléaire : "C'est un mode de production énergétique qui nous emmène dans des dérives financières absolument terrifiantes. Je pense que la démonstration des coûts induits des conséquences de Fukushima au Japon devrait nous amener à beaucoup plus de mesure". Nicolas Hulot tient par ailleurs à rappeler que le nucléaire "ne nous met pas dans une situation d'indépendance énergétique" car "il faut bien aller chercher quelque part" les matériaux fossiles.